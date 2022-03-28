الرئيس البرتغالي يزور إحدى جزر أرخبيل الأزور وسط مخاوف من ثوران بركان

زار الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا جزيرة ساو خورخي بأرخبيل الأزور اليوم الأحد، حيث تتنامى المخاوف من ثوران بركان.

ولدى وصوله، قال ريبيلو إنه لم يشعر بالخوف مطلقا بشأن زيارة الجزيرة التي تبعد نحو 1500 كيلومتر عن البر الرئيسي.

وقال إن الهدف من زيارته "نقل الثقة للمواطنين"، مضيفا أنهم لا ينبغي أن يشعروا بالقلق أو الذعر، وفقا لصحيفة "كوريو دا مانها" اليومية البرتغالية.

ويشعر سكان الجزيرة بالقلق بسبب 13 ألف هزة أرضية تم تسجيلها منذ 19 آذار/مارس الجاري، ضعف العدد المسجل في العام الماضي بأكمله.

يذكر أن هذه الهزات الأرضية يمكن أن تشير إلى ثوران بركاني وشيك، كما كان الحال قبل فترة وجيزة من ثوران بركان كمبر فيجا على جزيرة لا بالما العام الماضي، والذي تسبب في دمار واسع النطاق.

وغادر أكثر من 1500 شخص من سكان ساو خورخي التي يبلغ عدد سكانها 8400 الجزيرة خوفا من ثوران البركان.