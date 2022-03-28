صدم الممثل الأمريكي ويل سميث 53 عاما، الحضور في حفل تسليم جوائر الأوسكار، عندما صفع الممثل الكوميدي كريس روك، مقدم الحفل، بعد سخريته من مظهر شعر زوجة سميث جادا بنيكت سميث.

وحدثت الواقعة اليوم الإثنين، عندما سخر روك من مظهر جادا حليقة الرأس بسبب إصابتها بالثعلبة، مطلقا عليها تسريحة "جيه اي جين" في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

بعد ذلك نهض سميث بين الحضور وصفع روك، مما أصاب روك بالدهشة وقال: "ويل سميث قام بضربي"، ليعود سميث إلى مقعده ويقول بصوت مرتفع: "لا تنطق اسم زوجتي".

حاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه بالأوسكار، عز دوره في فيلم "كينج ريتشارد" حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينيوس وسيرينا ويليامز، وقال: "الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة"، وأضاف وهو يبكي: "أعتذر للأكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين هذه لحظة جميلة"، ولكنه لم يقدم اعتذارا لروك.



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وكانت عداوة سابقة بين الرجلين ساهمت في تدفق شعور سيئ بين الرجلين قبل فترة طويلة من الصفعة التي تلقاها روك اليوم، بحسب موقع "بيج سكس" التابع لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وفي عام 2016، استضاف الكوميدي الارتجالي روك حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث كان كل من سميث وزوجته جادا بينكيت سميث، يواجهون بعض الانتقادات اللاذعة في ذلك الوقت، وسخر روك من إعلان بينكيت سميث مقاطعتها حفل الأوسكار في ذلك الوقت.

كما سخر روك أيضًا من سميث، الذي تم تداول اسمه كمرشح محتمل لجوائز الأوسكار عن دوره في فيلم "كونكوجن"، قائلا انه ليس من الطبيعي ان يكون خيرا ولم يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن الفيلم.

انقسام جماهيري حول سحب الجائزة من سميث

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انقسموا حول ما إذا كان يجب سحب جائزة الأوسكار التي حصل عليها سميث، خاصة وأن ممثلين آخرين فازوا بالأوسكار مثل رومان بولانسكي وهارفي وينشتاين وغيرهم الكثير قاموا بأعمال أخرى لا توصف، مثل الاغتصاب ولم تسحب منهم الجائزة.

ودعا الكاتب والمخرج والمنتج الأميركي، مارشال هيرسكوفيتز، البعض إلى تأديب سميث، عبر تغريدة على تويتر، قائلا: "أدعو الأكاديمية التي أنا عضو فيها ، إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضد ويل سميث".

ولقى الكاتب الأمريكي ردا من أحد مستخدمي موقع تويتر الذي قال له: "يمكنني أن أؤكد لك أن مجتمعك لديه العديد من الأعمال المشينة التي أثرت على العديد من الأشخاص أكثر من ويل سميث، راجع الممثل رومان بولانسكي، وميل جيبسون، وهارفي وينشتاين، وألفريد هيتشكوك، وما إلى ذلك".

وعلق مستخدم آخر يقول: "فقط تذكر أنهم منحوا رومان بولانسكي الأوسكار غيابيًا بعد فراره من البلاد لتجنب إدانته بالاعتداء الجنسي على الأطفال".

وفاز بولانسكي، 88 عامًا، بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عام 2003 عن عمله في "عازف البيانو"، ومع ذلك لم يحضر الحفل لأنه فر من الولايات المتحدة في عام 1978 بعد تهمة اغتصاب.

وجادل أحد مستخدمين تويتر معلقا بأنه لا ينبغي للمشاهدين إدانة سميث لأفعاله، مما أدى إلى إثارة أسماء العديد من الممثلين الآخرين الذين يُزعم أنهم تجاوزوا الحدود، معبرا: "لا لن نفعل هذا لرجل أسود بينما لم نفعله مع رومان بولانسكي وودي آلن وهارفي وينشتاين، ومايكل دوجلاس، ودوجلاس هوفمان، وريتشارد دريفوس، وبول هاجيس، وجيمس فرانكو، وكيفن سبيسي، وكيسي كتبوا أفليك وميل جيبسون وآرثر فريد وجوان كروفورد و كلارك جابل".

وعلق أحد المستخدمين أيضًا قائلا: "أكاديمية أوسكار قضت عقودًا في تجاهل اغتصاب هارفي واينستين قبل إجبارها على إزالته من عضويتها، ولم تتخذ أبدًا أي إجراء ضد العنف من قبل رومان بولانسكي الذي خدر واغتصب شابًا يبلغ من العمر 13 عامًا أو ميل جيبسون الذي يواصل ترويجه للكراهية".

من جانبها أصدرت الأكاديمية الخاصة بحفل الأوسكار بيانها الخاص بشأن الحادث وانتقدت العنف، وكتب على تويتر في وقت مبكر من يوم الإثنين: "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل من الأشكال". "الليلة يسعدنا أن نحتفل بالفائزين الـ94 بجوائز الأوسكار، الذين يستحقون لحظة التقدير هذه من أقرانهم ومحبي الأفلام في جميع أنحاء العالم".