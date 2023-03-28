 شئون الحرمين توفر التفاسير وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات - بوابة الشروق
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شئون الحرمين توفر التفاسير وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات

الرياض - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:23 ص

 

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المصاحف النسائية، التفاسير الميسرة والتراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات للقاصدات الناطقات بغير العربية؛ خدمة لهن داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

وقالت مدير إدارة المصاحف النسائية مريم بنت نقا السلمي -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- إنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات، من أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية؛ تيسيرًا على القاصدات غير الناطقات باللغة العربية.

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