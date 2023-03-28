العراق والسعودية يجددان السعي المشترك لمواصلة التعاون الاقتصادي والاستثماري

جدد العراق والسعودية، مساء اليوم الإثنين، السعي المشترك على مواصلة التعاون الاقتصادي والاستثماري في إطار مجلس التنسيق المشترك لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا، من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان تم "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.