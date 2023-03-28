الحكومة العراقية توافق على إبرام مذكرات تفاهم مع السعودية ومصر

وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، على إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها المصرية والسعودية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد، اليوم، الجلسة السابعة لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس"، مبينا أنه "تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف أن "المجلس ناقش ايضا موضوع (إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية والبايلوجية الخطيرة في المنافذ الحدودية)، ووجه بتكليف المركز الوطني للتخطيط المشترك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة بإعداد دراسة شاملة متكاملة عن الموضوع وعرضها مجددا على المجلس، لاتخاذ اللازم بشأنها".

وذكر أن "المجلس وافق على إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة العدل العراقية مع وزارتي العدل في كلّ من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".