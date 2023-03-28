 طلائع الجيش يهزم الزمالك ويضع قدمًا في نهائي دوري الطائرة - بوابة الشروق
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طلائع الجيش يهزم الزمالك ويضع قدمًا في نهائي دوري الطائرة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:25 ص

فجر الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني إسلام عوض، كبرى أولى مفاجآت نصف نهائي الدوري الممتاز عقب تغلبه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد عاشور بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "28-26، 27-25، 25-21".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء غدًا الثلاثاء في ثان جولات هذا الدور والذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج طلائع الجيش لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقين حيث يصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

فيما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز مساء الثلاثاء قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الخميس المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.


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