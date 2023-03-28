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لجنة بحزب العمال البريطاني توافق على منع كوربين من الترشح للانتخابات العامة عن الحزب

زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر
زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 5:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 5:18 م

أيدت اللجنة التنفيذية الوطنية بحزب العمال البريطاني، مقترح زعيم المعارضة البريطاني كير ستارمر، بمنع جيريمي كوربين من الترشح لعضوية البرلمان عن حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية المقبلة.

وأفاد متحدث باسم حزب العمال بالموافقة على مقترح رئيس الحزب كير ستارمر، بأغلبية 22 صوتا مقابل 12، ظهر اليوم الثلاثاء، مما يعني أن الأمر متروك الآن لكوربين؛ ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه كمستقل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وقبل التصويت، انتقد كوربين، اليساري المخضرم، اتخاذ مثل هذه الخطوة، وقال إنها تقوض الديمقراطية الداخلية للحزب.

ويقول المقترح، إنه لن يتم اعتماد كوربين من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية كمرشح عن حزب العمال في الانتخابات العامة القادمة.

ويشار إلى أن ترشح كوربين كمستقل في دائرة شمال لندن حيث يحتفظ بدعم كبير، يمكن أن يتسبب في تشتيت انتباه السير كير في الانتخابات المقبلة.

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