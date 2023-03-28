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وزير الطاقة الأوكراني: يمكننا تصدير الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي

كييف - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:21 ص

 

أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده يمكنها تصدير الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتاج أوكرانيا إلى توسيع فرص التبادل التجاري للكهرباء مع أوروبا.

وذكرت وزارة الطاقة -وفقًا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أن جالوشينكو ناقش مع المفوضة الأوروبي للطاقة كادري سيمسون هذه المسألة، مؤكدا أن بلاده الآن لديها فائض يمكنها تصديره.

وقال: "الآن لدينا فائض في قدرة التوليد في نظام الطاقة، وبالتالي يمكننا تصدير الكهرباء إلى الدول الأوروبية، هذه عملية مفيدة للطرفين، حيث يمكن لأوروبا أن تحصل على الكهرباء بأسعار معقولة، ويمكن لشركات التوليد الأوكرانية كسب المال، وتحديداً لإعادة بناء المرافق بعد الحرب".

وأشار إلى التقييم العالي للمفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ أوكرانيا للتشريعات الأوروبية في قطاع الطاقة، قائلا: "مستوى تطبيق المعايير الأوروبية في التشريعات الأوكرانية هو 75%، هذا مؤشر مرتفع للغاية، نجري حاليًا فحصًا ذاتيًا، ومراقبة المعايير المطبقة وتحديث المزيد من الخطوات".


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