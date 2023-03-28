اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الفتى الفلسطيني محمد الزلباني في مخيم شعفاط في القدس، والمتهم بتنفيذ عملية طعن على حاجز المخيم فبراير الماضي.

وأفادت مصادر من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المنطقة بالكامل، وانتشرت في الشوارع والأحياء، ثم داهمت شقة عائلة الزلباني في أحد المباني.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المصادر قولها إن قوات هندسية خاصة أخدت قياسات منزل عائلة الزلباني بالكامل وهو ما تفعله عادة القوات الإسرائيلية تمهيدا لهدم المنزل.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت عن وفاة عنصر لها بعد إصابته بنيران صديقة خلال عملية طعن عند مخيم شعفاط بالقدس، نفذها الفتى الزلباني في فبراير الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال، الفتى الزلباني في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، وحولته بعد تقديم لائحة اتهام ضده إلى معهد داخلي.