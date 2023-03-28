المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق حول زيادة محطات الشحن الكهربائي والتزود بالهيدروجين داخل بلدانها

رحبت المفوضية الأوروبية، باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين، بشأن زيادة عدد محطات إعادة الشحن الكهربائي والتزود بوقود الهيدروجين التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، لا سيما عبر ممرات ومراكز النقل الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي.



ووصفت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- الاتفاق بأنه "تاريخي" وسيمكّن من الانتقال إلى النقل عديم الانبعاثات ويسهم في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030.



وذكر البيان أن اللائحة الجديدة الخاصة بنشر البنية التحتية للوقود البديل (AFIR) تحدد أهداف نشر إلزامية لإعادة الشحن الكهربائي والبنية التحتية للتزود بالوقود بالهيدروجين لقطاع الطرق وإمدادات الكهرباء على الشاطئ في الموانئ البحرية والممرات المائية الداخلية وإمدادات الكهرباء للطائرات الثابتة.



وأضاف أن من خلال توفير الحد الأدنى من البنية التحتية لإعادة الشحن والتزود بالوقود في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ستنهي اللائحة مخاوف المستهلكين بشأن صعوبة إعادة شحن أو إعادة تزويد السيارة بالوقود، كما يمهد AFIR الطريق لتجربة إعادة الشحن والتزود بالوقود سهلة الاستخدام، مع الشفافية الكاملة في الأسعار، وخيارات الحد الأدنى المشتركة للدفع عبر الاتحاد الأوروبي".



وتابع: "أن قواعد AFIR الجديدة ستضمن بنية تحتية كافية وسهلة الاستخدام للوقود البديل للطرق والشحن والطيران. سيمكن ذلك من استخدام مركبات الطرق الخالية من الانبعاثات، لا سيما المركبات الكهربائية والهيدروجينية الخفيفة والثقيلة، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء للسفن الراسية والطائرات الثابتة".