قالت الدكتورة رانيا عليوة، مدير عام ثقافة المنيا، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تقديم عدد من المحاضرات واللقاءات الثقافية، ضمن برنامج "سهرة رمضانية"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف، يوم الأربعاء أسبوعيا بقصر ثقافة المنيا.



وأكدت مشاركة مجموعة من الشيوخ والعلماء بوزارة الأوقاف، وتقام بإقليم وسط الصعيد، خلال شهر رمضان في التاسعة مساءً بقصر ثقافة المنيا.



وأوضحت أن برنامج السهرات الرمضانية يهدف لنشر والقيم والأخلاق الفاضلة، والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية والاستفادة الجادة من الوقائع التي تسرد بالسهرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل.



وفي سياق متصل، قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية بقصر ثقافة المنيا عرضا فنيا؛ احتفالا بشهر رمضان، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني، منها: رمضانيات جماعي، يا بركة رمضان غناء مصطفى درويش، شيماء أحمد، ودارت الأيام، أكدب عليك غناء سيمون طارق، مبيسالش عليا أبدا أداء كيرلس عماد، أما براوة غناء فاطمة، بحبك أداء أبانوب رؤوف، والفرقة من تدريب المايسترو أحمد الدسوقي.





