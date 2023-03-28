بوركينا فاسو تمنع بث قناة فرنسا 24

منعت بوركينا فاسو يوم الاثنين قناة فرنسا 24 من البث، متهمة القناة بدعم الإرهابيين وتوفير مساحة "لخطاب الكراهية" من خلال نشر تفاصيل مقابلة مع زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة العسكرية الانتقالية قد حظرت إذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي" في ديسمبر لأسباب مماثلة.

وتم حظر المحطتين أيضا في دولة مالي المجاورة التي تخضع أيضا لحكم عسكري.

وقالت قناة فرنسا 24 في بيان: "تأسف إدارة فرنسا 24 لهذا القرار وترفض المزاعم غير المبررة التي تشكك في مهنية القناة".

كما أكدت لأول مرة أن التنظيم يحتجز الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة .

كما أدان الاتحاد الأوروبي القرار، حيث وصف متحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مزاعم الإرهاب ضد فرانس 24 بأنها "غير مبررة على الإطلاق".

وقال المتحدث في بيان نشر باللغة الفرنسية إن "مكافحة الإرهاب تتوافق مع حرية الصحافة وحرية الإعلام، وهما عنصران أساسيان لمجتمع سلمي وديمقراطي، ولا ينبغي استخدامهما كذريعة للحد من عمل وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين".