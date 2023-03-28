مسئول أمريكي: كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تجري تدريبات عسكرية مشتركة

قال مسئول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان سوف تجري تدريبات بحرية ثلاثية، تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الأدميرال كريستوفر سويني، قائد مجموعة كاريير سترايك 11، كشف عن الخطة خلال مؤتمر صحفي على متن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، التي وصلت إلى مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضاف "من المقرر أن نقوم بتدريبات ثلاثية مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية بعد الخروج من بوسان (واصفا التدريبات) بالمهمة للغاية لإمكانية العمل بصورة مشتركة".

ومن المتوقع أن تجرى المناورات مطلع الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تغادر الحاملة بوسان في نهاية الأسبوع، وفقا لمصدر رفض الكشف عن هويته.