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الرئيس الفلبيني يوافق على اندماج أكبر بنكين حكوميين في البلاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 10:19 ص

 

وافق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، على صفقة اندماج أكبر بنكين مملوكين للدولة؛ بهدف إقامة أكبر بنك في الفلبين، بحسب بنيامين ديوكنو وزير المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ديوكنو، القول إن ماركس أيد صفقة اندماج بنك التنمية الفلبيني وبنك الأراضي الفلبيني؛ بسبب التطورات المالية في الخارج.

وأضاف الوزير، في تصريحات منفصلة عبر رسائل هاتفية للصحفيين، أن الخفض المتوقع في نفقات التشغيل بعد إتمام خطة الاندمج تصل إلى 5.3 مليار بيزو فلبيني (97.42 مليون دولار) سنويا أو أكثر من 20 مليار بيزو خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال ديوكنو، إن الكيان الجديد سيكون أكبر بنك في الفلبين من حيث قيمة الأصول والودائع وسيتخلص من الوظائف المكررة وعدم الكفاءة في التشغيل.

وفي الوقت نفسه، ستجنب الصفقة بنك التنمية الفلبيني اللجوء إلى زيادة رأسماله من 30 مليار بيزو إلى 100 مليار بيزو، ومطالبة الحكومة بدعمه ماليا.

ويضم بنك الأراضي الفلبيني حاليا 752 فرعا، في حين يضم بنك التنمية 147 فرعا.

وبعد تنفيذ خطة الدمج سيتم الاحتفاظ بـ22 فرعا فقط من فروع بنك التنمية، في حين سيكون لدى بنك الأراضي فرعا في كل وحدة حكومية محلية.


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