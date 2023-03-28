إسقاط التحقيقات ضد بلاتر بشأن مخالفات متحف الفيفا

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أسقط مكتب هيئة الإدعاء العام في زيورخ التحقيقات ضد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بمتحف الفيفا.

وبحسب مكتب هيئة الإدعاء العام اليوم الثلاثاء فإن شبهة الاحتيال في إدارة الأعمال لم يتم إثباتها ضد بلاتر.

وقدم فيفا شكوى جنائية ضد بلاتر وثلاثة مسؤولين أخرين في ديسمبر 2020 بشأن عقد إيجار يمتد لعشرات السنوات لمتحف الاتحاد الدولي في زيورخ والتكاليف المرتفعة لتحديثه، من بين مخالفات أخرى.

وفي نفس الوقت، تحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم عن "سوء الإدارة الجنائية" من قبل الإدارة السابقة للفيفا والشركات التي استعانت بها.

ولكن مكتب الإدعاء العام أكد في بيان اليوم الثلاثاء أنه " لا يمكن إثبات أي سوء سلوك جنائي يتعلق بالإخلال بالواجب".