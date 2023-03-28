ناشطون يتظاهرون ضد زيارة وفد حكومي موريتاني لـ إسرائيل

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تظاهر ناشطون معارضون للتطبيع مع إسرائيل في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مشاركة وفد حكومي موريتاني في دورة تدريبية نظمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لموظفين بوزارات البيئة بعدد من الدول الإفريقية.

واحتشد المتظاهرون أمام وزارة البيئة الموريتانية، ونددوا بما اعتبروه "خذلانا وخيانة" للقضية الفلسطينية وجنوحا نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

واستنكر المتظاهرون، الذين لبوا دعوة من المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، "خطوات التطبيع التي لا تلقى بالا لتضحيات الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة".

والمبادرة هي منظمة شعبية تعمل في موريتانيا منذ أكثر من عقدين تعارض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.