نائب محافظ المنيا يشارك في الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى بمركز سمالوط

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شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى للأيتام بمركز سمالوط، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، والتواصل المباشر مع كل فئات المواطنين من أبناء المحافظة.

ورافق نائب المحافظ، المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسوسن مصطفى مدير مؤسسة المصطفى للأيتام.

وحرص نائب المحافظ، على مشاركة الأطفال الإفطار لإدخال البهجة والسرور بقلوبهم، موجها الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي دائما للمشاركة في تلك الفعاليات.

وأشار إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وقدم نائب المحافظ، التهنئة للأطفال من أبناء المؤسسة، وذلك وسط أجواء من السعادة والفرحة بأيام الشهر المبارك.