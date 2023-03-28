أغلق سائقو الشاحنات في لبنان، اليوم الثلاثاء، مدخل مرفأ بيروت عند البوابة رقم 14، ما سبب إرباكًا في سير الأعمال داخل المرفأ، دون توقف العمل بشكل كلي.

وأدى إغلاق البوابة، وتجمع الشاحنات أمامها، إلى تأخير نقل الشحنات والبضائع من وإلى العنابر؛ فيما أكد عدد من السائقين استعدادهم للتصعيد، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال عضو لجنة سائقي مرفأ بيروت، ياسر الرفاعي، إن الاعتصام أمام مدخل مرفأ بيروت، هو لإطلاق صرخة وجع وجوع، من قبل السائقين.

وأضاف أن الاعتصام مستمر، لحين تحقيق المطالب من قبل أصحاب الآليات؛ وأهمها إعطاء الرواتب للسائقين بالدولار، وتفعيل التأمين الصحي، الذي لم يعد يغطي احتياجات السائقين.

وأكد العضو الآخر في اللجنة أمين زبيبو، ضرورة تعديل أصحاب الآليات لأجور السائقين بالدولار، ومراعاة الفروق بين الاحتياجات الصحية وما يقدمه الضمان؛ وذلك عبر تعويضه بتأمين صحي.

وطلب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ولجنة سائقي مرفأ بيروت، من جميع أصحاب الشاحنات ومكاتب النقل، "عدم تحميل الشاحنات والبرادات، اليوم، لأنه سيكون يوم اعتصام تحذيري مفتوحًا على كل الاحتمالات".

يأتي ذلك، في سياق الاعتصام التحذيري، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ولجنة سائقي مرفأ بيروت، ابتداءً من السادسة صباح اليوم.

ويعاني معظم الموظفين في القطاعين العام والخاص في لبنان، من أزمة رواتب وأجور؛ وذلك بعد تدهور سعر الصرف، الذي تخطى الـ 100 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار.