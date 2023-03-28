كشف محمد عوض مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، عن شن عدة حملات على الأسواق وخاصة محال بيع السلع التموينية المدعمة، تحت إشراف محمد حلمي وكيل المديرية، ضمن الحملات الرقابية لضبط الأسعار.

وأوضح عوض، أن إدارة تموين شرق بقيادة إبراهيم الخياط مدير الإدارة، وهانم متولي رئيس الرقابة، ونانسي البياع مفتشة الإدارة، تمكنت من تحرير محضر، لإحدى الجمعيات التموينية؛ بسبب الاستيلاء والتصرف في حصة تموينية من السكر المدعم.

وتبين وجود عجز كمية قدرها ٦٠٢ كيلو سكر مدعم؛ لبيعه في السوق السوداء بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر دون وجه حق، وبيعت الكمية إلى محال العصائر ومحال بيع الحلويات الشرقية، تزامنا مع شهر رمضان.

وحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الشرق، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.