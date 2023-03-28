مدير تنفيذي سابق في أمازون يتولى منصب الرئيس التفيذي لشركة لايفت المنافسة لأوبر

أعلنت شركة "لايفت" لنقل الركاب، المنافسة لأوبر، يوم الاثنين أن مؤسسا الشركة المتعثرة، لوجان جرين وجون زيمر، سيتخليان عن منصبيهما التنفيذيين في الشركة.

وقالت لايفت في بيان إن ديفيد ريشر، المدير التنفيذي السابق في شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة والمدير العام السابق في مايكروسوفت، سيحل محل جرين رئيسا تنفيذيا في 17 أبريل.

وسيصبح جرين رئيسا لمجلس إدارة لايفت، بينما سيصبح زيمر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الشركة ، نائبا للرئيس.

وتكافح لايفت لمواكبة أوبر لفترة من الوقت، وأعلنت أنها ستتخلى عن أكثر من 680 موظفا، أي حوالي 13% من إجمالي القوى العاملة، في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات التضخم والقلق بشأن الركود الذي يلوح في الأفق.

ولم تحقق الشركة أرباحا سنوية منذ تأسيسها في عام 2012.