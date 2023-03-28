 الحلقة 5 من «الكتيبة 101».. تهديدات لأهالي سيناء من الإرهابيين بسبب تعاونهم مع الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحلقة 5 من «الكتيبة 101».. تهديدات لأهالي سيناء من الإرهابيين بسبب تعاونهم مع الجيش


نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:04 ص

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الكتيبة 101" تعاون أهل سيناء مع الجيش لكشف المتورطين مع الإرهابين وعلى رأسهم الشيخ موسى، الذي نجح فى كشف أحد المتورطين مع الإرهابين، وهو شخص يدعي كمال، وقام بعقد جلسة عرفية بحضور شيوخ سيناء لكشفه أمامهم، فيما قام كمال بتهديد الشيخ موسي أمام الجميع.

كما تعرضت وفاء عامر والتي تجسد شخصية إحدى سيدات أهل سيناء، لتهديدات بالقتل من قبل الإرهابين بسبب تعاونها مع الجيش وإمدادهم بالمعلومات عن الإنفاق ومخازن السلاح التابعة لهم.

واستطاع الجيش من خلال حيلة ذكية، تتبع الإرهابين الذين يقومون بخطف وسرقة السيارات المحملة بالمواد البترولية والغذائية، حيث قام الرائد نور صلاح العزب بالتخفى كشخص بدوي، وقاد سيارة محمبة بالمواد الغذائية ومجهزة بجهاز تتبع لمعرفة مكانها بعد سرقتها من قبل الإرهابين.

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