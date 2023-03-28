حادث مروري على الهواء أثناء تغطية التلفزيون السعودي لفاجعة عسير (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث مروري على الهواء مباشرة أثناء التغطية الإعلامية لحادث سير عقبة شعار الذي وصف بـ"الكارثة" وتسبب في وفاة وإصابة عشرات المعتمرين.

وعصر الاثنين، تعرضت حافلة نقل ركاب تقل سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة إلى حادث مروري في عقبة شعار بعسير بجنوب غرب المملكة، وذلك خلال رحلتهم لأداء العمرة.

ولقي 21 شخصا مصرعهم جراء الحادث المروري فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للحادث، وخلاله ظهرت الحافلة وهي مشتعلة بينما تتصاعد النيران أعلى أحد الجسور بعقبة شعار.

#مشاهير_الفلس

حادث حافلة هذا اليوم في #عقبة_شعار بمنطقة عسير ادى الى وفاة 20 شخص واصابة 25 كانوا في طريقهم من محافظة خميس مشيط الى مكة المكرمة لاداء العمره ..

رحم الله المتوفين ومن بالشفاء العاجل على المصابين.. pic.twitter.com/Fhp9TiFLUl — The Saudi Lion (@TheSaudiLion1) March 27, 2023

وأثناء تغطية قناة الإخبارية السعودية الرسمية لحادث السير الذي وصف بـ"الكارثة" وثقت الكاميرا، وقوع حادث مروري على الهواء مباشرة.

وقال مراسل القناة إن الحادث الذي وقع على الهواء مباشرة، جاء نتيجة خطورة الموقع ولسوء أعمال الصيانة هناك.