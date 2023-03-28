 آبي أحمد: إثيوبيا تقترض بحكمة لتجنب التخلف عن السداد - بوابة الشروق
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آبي أحمد: إثيوبيا تقترض بحكمة لتجنب التخلف عن السداد

أديس أبابا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:34 م

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان، إن تدفق الاستثمارات إلى دول مثل إثيوبيا ستنخفض، حيث تواجه الدول المتقدمة أزمة مصرفية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف آبي أحمد، أن إثيوبيا تجنبت القروض التجارية على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، متابعا أن مدفوعات الديون بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2022.

ونقلت بلومبرج عن آبي أحمد القول إن أديس أبابا تواصل برامج دعم البترول والأسمدة والتغذية في المناطق الحضرية.

وأوضح أن إنتاج القمح والسلع الأساسية الأخرى سيشهد طفرة كبيرة في السنوات المقبلة.

وبحسب آبي أحمد، ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 28% لتصل إلى 210 مليارات بر خلال الأشهر الستة حتى 8 يناير الماضي، وارتفع الإنفاق بنسبة 31% ليصل إلى 376 مليار بر.

وارتفع الدين الخارجي لإثيوبيا ليصل إلى 27.8 مليار دولار في 31 ديسمبر الماضي.


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