توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين

خصصت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية السعودية قرابة مليوني عبوة ماء زمزم ومياه صحية توزع على المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك، حيث تعمل الجمعية على توزيع عبوات سقيا الماء المبردة على قاصدي الحرمين الشريفين في عدد من نقاط اتصالها بهم، ابتداءً من المنافذ الحدودية وصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المدنية وطرق مرور الحجاج والمعتمرين وأماكن تواجدهم.

وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ساعية إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة تراعي كافة الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق لمواقع تقديم الخدمات بما يتلاءم مع حاجة ضيوف الرحمن.