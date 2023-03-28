تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن دوانز الجنوب إفريقي، عن فوز فريقه الكبير أمام الأهلي بخماسية، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق صن داونز قد فاز على نظيره الأهلي بنتيجة 5 - 2، في المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية: «لم أتوقع نتيجة مباراتنا الأخير أمام الأهلي، ولكن صن داونز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لذلك فأي شيء تستطيع فعله».

وأضاف: «نخوض كل مباراة باحترافية شديدة، ونتعامل مع كل شيء بجدية ونحترم جمهورنا، ونحاول تحسين الفريق بشكل مستمر».

وأوضح: «لا نمتلك الخبرة الكبيرة التي يمتلكها بعض الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال، ولكن نعمل بكل قوة لتعويض ذلك».

وتابع: «جميع الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، من حقه أن يحلم بالتتويج باللقب، لذلك يجب علينا الانتظار ومعرفة ما سيحدث في الدور القادم».

وأتم: «لا يوجد لدي فرق أساسي أو احتياطي، وكل لاعب في قائمتنا يستحق اللعب بشكل أساسي، وأن يكون له دورا مع الفريق».