كوريا الجنوبية تخسر أمام أوروجواي وديا

تلقى منتخب كوريا الجنوبية خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الألماني الجديد يورجن كلينسمان، بهزيمته أمام نظيره منتخب أوروجواي 1 /2 اليوم الثلاثاء في مباراة ودية.

ولم يحقق منتخب كوريا الجنوبية أي انتصار بعد في عهد كلينسمان، حيث تعادل 2 /2 مع كولومبيا يوم الجمعة الماضي في المباراة الأولى لكلينسمان، بعد أن كان الفريق متقدما بهدفين دون مقابل.

وتولى كلينسمان الفائز بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا، والمدرب السابق لمنتخبي ألمانيا وأمريكا، تدريب منتخب كوريا الشهر الماضي خلفا لباولو بينتو ، بعقد يمتد حتى 2026.