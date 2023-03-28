 موريتانيا: رفع حالة التأهب بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور لإحدى دول الجوار - بوابة الشروق
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موريتانيا: رفع حالة التأهب بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور لإحدى دول الجوار

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 9:07 ص
قررت الحكومة الموريتانية، رفع حالة التأهب بعد تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور لإحدى دول الجوار.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم عقد اجتماع لكبار المسؤولين ترأسه مدير عام الصحة العمومية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور، بإحدى دول الجوار.

وأوضح البيان أن الاجتماع ضم مدير الصحة الحيوانية ومدير المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية ومدير المصالح البيطرية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، حيث تقرر في ختامه رفع إجراءات اليقظة والتصدي المطلوبة في هذا الصدد.

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