وزير السياحة اللبناني: لا أعلم شيئا عن توسعة مطار بيروت

قال وزير السياحة اللبناني وليد نصار، إنه لا يعلم شيئا عن توسعة مطار بيروت الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المكتب الإعلامي للوزير أنه لم يطّلع لا من قريب ولا من بعيد على تفاصيل ملف توسعة المطار، ولا على أية معلومات متعلقة بهذا الموضوع؛ إلّا من خلال ما ورد في المناسبة التي أُقيمت في السراي الحكومي.

وأضاف أن نصّار من موقعه كعضوٍ في اللجنة الوزارية المعنية بملف مطار القليعات، سبق أن طرح مشروع تجهيز وتشغيل مطار القليعات بهدف تنشيط الحركة السياحية، والتخفيف من الأعباء المادية عن الوافدين من بلدان العالم أجمع وتأمين راحتهم، من خلال تخصيص رحلات بأسعار تذاكر سفر مخفضة؛ مما ينشط السياحة في لبنان بصورة كبيرة.

وأوضح أنه لاستحالة تنفيذ هذا المشروع في الظرف الراهن، عاد وطرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجميع الوزراء، مشروع توسعة مطار بيروت الدولي للغاية نفسها.

إلّا أن الاقتراح لقي رفضًا قاطعًا من عون وميقاتي، بسبب طرحه للمشروع على سبيل التلزيم "بالتراضي" لشركة دولية ومبني على عقد "B.O.T."، مع إصرار نصّار أن يتم التلزيم في حال الموافقة وفقًا للمعايير والشروط الدولية، ومع اتخاذ أقصى إجراءات الرقابة من السلطات الرقابية المختصة، لما للمشروع من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر فيها البلاد.

وذكر أنه "منذ التاريخ المذكور أعلاه ولغاية تاريخ الدعوة إلى إطلاق مشروع توسعة المطار من قبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية (تاريخ مارس 2023)، الذي نكن له كل تقدير واحترام، فإن نصار لا علم له بأية تفاصيل خاصة بهذا المشروع".

وفيما أكد البيان حرص الوزير على الشفافية والنزاهة في كل المشاريع والأعمال، "ونترك للسلطات الرقابية والقضائية المختصة أن تبت في هذا الملف"، فقد ناشد وسائل الإعلام "عدم زجّ اسم نصّار في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد".