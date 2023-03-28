مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في تفجير خط التيار الشمالي

رفض مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم).

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.

وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.

وتابع : اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.

وأيدت بيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وإريتريا، ونيكاراغوا، وفنزويلا، وسوريا اعتماد قرار روسيا بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.

كان قد تم اتهام روسيا بأنها وراء تفجير خطي نورد ستريم 1و2 في شهر سبتمبر الماضي .

ولكن موسكو نفت ذلك ، و أتهم المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف وراء تفجير خطي الانابيب.

وأضاف أنه لا يوجد سوى عدد قليل من أجهزة الاستخبارات التي يمكنها أن تقوم بالعمل التخريبي الذي دمر خطين لأنابيب الغاز بقاع بحر البلطيق في أواخر سبتمبر الماضي.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن الادعاء العام في ألمانيا عدم وجود دليل لدى المحققين الألمان في هذه المرحلة على أن روسيا كانت وراء التفجيرات التي وقعت في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و 2".