تابع اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، أعمال طلاء ودهان واجهات العقارات من أمام مسجد عمرو بن العاص، حفاظًا على المظهر الجمالي للمنازل، والارتقاء بمستوى الشوارع الرئيسية وخاصة بعد تطوير مسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة ويعكس الرؤي البصرية المطلوبة من التجديد والتطوير.

وأكد السعيد، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الجهات المعنية أعمال ترميم جبخانة محمد علي بعزبة خيرالله للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، عملية الترميم وتنظيف المنطقة بالكامل حيث تنفذ أجهزة الدولة خطة لتطوير محيط جبخانة محمد علي باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، لإعادة وضعها على طريق السياحة وإنقاذها من الإهمال؛ بهدف استعادة مكانتها القديمة والحفاظ عليها.