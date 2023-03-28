أكد اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض، حيث تم رفع 55 طن مخلفات وتراكمات بقرية تلة، وحي غرب المنيا.



وأفاد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، بأن الوحدة المحلية تمكنت اليوم الثلاثاء، من رفع ما يقارب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية على مدار اليوم وبصفة مستمرة، حيث تم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي بمعدات الوحدة المحلية، حفاظا على البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة، وحفاظا على المظهر العام للقرية.



وفى سياق متصل واصل قسم الإنارة أعماله الفنية، حيث واصلت الوحدة المحلية بالقرية بحملة صيانة موسعة من بداية رمضان بالقرى والعزب التابعة لها، صيانة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات وتغيير اللمبات التالفة لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية.



من جانب آخر واصل قسم البيئة بحي غرب أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقارب من 25 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة الحي، وبجميع الورادي؛ حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطن.