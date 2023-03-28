بني سويف: تحصين 90 ألف من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات المحصنة بلغ 90 ألفا و62 رأسا (79 ألفا و578 من الأبقار + 9 آلاف و768من الجاموس + 716 من الأغنام والماعز)، منذ انطلاق الحملة 4 مارس الجاري وحتى 27 من نفس الشهر".

ويستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

ويذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة؛ لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية؛ لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية