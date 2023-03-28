مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن في مركز للمسلمين بالبرتغال

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لقى شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في حادث طعن في مركز للمسلمين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذي أصيب بإصابات خطيرة، وتم احتجازه.

ويُعتقد أن الحادث ناجم عن هجوم إرهابي.

وقالت الشرطة إن الضحيتين هما سيدتان تبلغ أعمارهما نحو 20 و40 عاما.

وقد وقع الهجوم في مركز اسمايليتا للمسلمين.

ولم ترد معلومات على الفور من السلطات بشأن من وراء الهجوم، ولكن أفاد تقرير لشبكة "ار تي بي" التلفزيونية بأن المهاجم من أفغانستان وكان يحمل سكينا كبيرا.