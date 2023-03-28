السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ناميبيا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية ناميبيا.



وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بجنوب أفريقيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذا البرنامج سيغطي المركز الإسلامي بالعاصمة الناميبية، والعديد من المساجد في مدن جمهورية ناميبيا طوال شهر رمضان، مبينًا أن عدد المستفيدين أكثر من 20 ألف مسلم ومسلمة.



وعبر عدد من الشخصيات الإسلامية في جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية، عن بالغ شكرهم للمملكة على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.