رئيس الوزراء اليوناني يعلن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 21 مايو

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا، اليوم الثلاثاء، أن اليونانيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الموافق 21 من مايو المقبل، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس، قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء، في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي.

ويذكر أن تغيير القانون الانتخابي يتسبب في جعل إجراء جولة ثانية من الانتخابات أمر شبه حتمي.

وعلى المستوى الشخصي، مازال ميتسوتاكيس يحظى بدعم 39% من الناخبين كرئيس للوزراء، ليأتي متقدما على أليكسيس تسيبراس، رئيس حزب "سيريزا"، الذي يحظى بدعم 32% من الناخبين.