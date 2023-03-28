عودة كبسولة فضائية روسية معيبة من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بدون طاقم

عادت كبسولة فضائية روسية معيبة، اليوم الثلاثاء، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، بدون طاقم على متنها.

وقالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، إن الكبسولة، وهي من طراز "سويوز إم إس- 22" خرجت من محطة الفضاء الدولية في الساعة 0957 بتوقيت جرينتش، وكان من المقرر أن تقوم "بهبوط آلي بمساعدة مظلة"، في غضون ساعتين، على بعد نحو 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان.

من ناحية أخرى، قامت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" بعرض بث مباشر لعملية الهبوط على الإنترنت.

وعلى الرغم من عدم وجود أي رواد فضاء على متن الكبسولة، كانت الكبسولة محملة بمعدات علمية ونتائج أبحاث علمية جرت في الفضاء. ويشمل ذلك بطارية لسترة فضاء، بالإضافة إلى تجارب على زراعة عيش الغراب (المشروم) وإنتاج مشروبات من المعززات الحيوية.

وكان قد تم اكتشاف تسرب في سويوز قبل أشهر قليلة، والمرجح أن يكون بسبب نيزك صغير للغاية. كما أدى ذلك إلى تأجيل عودة عضوي الفريق الروسي، سيرجي بروكوبييف ودميتري بتلين، كذلك فرانك روبيو من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر على متن إم إس-22.

ومن المخطط الآن بالنسبة لهم أن يعودوا في الخريف بمركبة الفضاء البديلة إم إس-23، التي رست بمحطة الفضاء في هذه الأثناء.