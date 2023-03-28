قالت مصادر مطلعة، إن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا خلال أول شهرين من العام الحالي تراجع بنسبة 9.5% سنويا إلى 119.4 مليار متر مكعب.



ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة على الإحصائيات الرسمية القول إن الإنتاج خلال فبراير الماضي تراجع بنسبة 8.7% سنويا إلى 56.7 مليار متر مكعب.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التراجع خلال يناير الماضي جاء بنسبة 9.7% سنويا إلى 62.7 مليار متر مكعب.



يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغاز الطبيعي في العالم إلى مستويات ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات هائلة.