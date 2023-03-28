إزالة 4 تعديات على الأرض الزراعية في مركز أبو قرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، إنه تم تنفيذ إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية، بإحدى قرى المركز، حيث خرجت حملة تحت إشراف عرفات عبدالله، نائب رئيس المركز، ومحمد علي رئيس الوحدة القروية ببني موسى، ورضا علي، رئيس الوحدة القروية بأسمنت، وتم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد بقرية بني موسي بمركز أبو قرقاص.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.