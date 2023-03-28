محافظ مطروح يعلن اعتماد المخططات التفصيلية لـ15 قرية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموافقة على ما تم اعتماده من المخططات التفصيلية لعدد 15 قرية لاستكمال باقي الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ومساعد مدير أمن مطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وكان عرض ما تم اعتماده من أحوزة جديدة لـ30 تجمعا ونجعا لأول مرة، منها 9 بسيوة، و9 بالحمام، وتجمعين بالضبعة، بالإضافة إلى قرية جارة أم الصغير بسيوة؛ ليصل إجمالي القرى التى تم الموافقة على الحيز العمرانى لها 37 قرية.

كما تم الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بإنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الازهرية بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 5219م2 والمدرج إنشائه ضمن خطة 2022.