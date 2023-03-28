وزير العدل الألماني ينتقد خطط الحكومة الإسرائيلية لتعديل النظام القضائي

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انتقد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، خطط الحكومة الإسرائيلية لتعديل النظام القضائي.

وفي تصريحات لبوابة "واتسون" الإخبارية، صرح الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر اليوم الثلاثاء، بأن من مقتضيات الديمقراطية الليبرالية القضاء المستقل على سبيل المثال المحاكم المستقلة- وهذه معرضة للخطر في إسرائيل.

وأضاف بوشمان، أن القضاة هم أولئك الذين يتم استدعاؤهم ليوضحوا للأغلبية حدودها. وهم مهددون من خلال التعديلات القضائية بتقييد استقلاليتهم، وبالتالي تقييد وظيفتهم المهمة المتعلقة بتوضيح الحدود للأغلبية.

وذكر بوشمان، أنه استمع إلى حجج المعسكرين وأنه تحديدا كصديق لإسرائيل، يساوره قلق كبير بسبب التعديلات القضائية.

وأعرب بوشمان، عن اعتقاده بأن الديمقراطية الليبرالية تتعرض لضغوط في كل أنحاء العالم، وبشكل جزئي هناك اتجاه نحو الفكر الاستبدادي.

لهذا السبب ينبغي علينا أن نروج بصورة أكبر للدفاع عن مبادئ الديمقراطية الليبرالية، مشيرا إلى أنه سيعمل من أجل هذا.

ولفت بوشمان، إلى أهمية هذه الجهود في ألمانيا، وقال: "يجب علينا في نطاق مسؤوليتنا أيضا أن نوضح مرارا أن الحرية والحقوق الأساسية جزء مهم من هويتنا".

ويحتج عشرات آلاف الأشخاص في العديد من مدن إسرائيل بشكل منتظم منذ عدة شهور على خطط الحكومة اليمينية الدينية لإضعاف النظام القضائي.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الاثنين، تأجيل تنفيذ التعديلات المزمعة لعدة أسابيع.