الدفع بـ123 سيارة لتوفير مياه الشرب للأهالي في مطروح

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمطروح، إنه تم الدفع بعدد 123 سيارة تانك منها 92 سيارة بمدينة مرسى مطروح، وجار وصول أغشية لمحطات تحلية مياه البحر بالرميلة لرفع طاقتها، والتي وصلت كميات الضخ حاليا إلى 40 ألف م3/ اليوم، والعمل على استقرار ضخ المياه من محطة تحلية المياه بباجوش بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيرا إلى العمل على استقرار ضخ المياه وتوفير الكميات بدءا من منتصف شهر رمضان.



جاء ذلك خلال عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ومساعد مدير أمن مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على متابعة توفير مياه الشرب للمواطنين، مع تيسير وصول سيارات نقل المياه، وتشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة تسجيل طلبات المواطنين ووصول السيارات اليهم حتى الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير الطريق الدولي وبدء ضخ المياه بالشبكات.



كما تم استعراض جهود المحافظة في رصد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتدريب على مؤشر القياس مع تدريب ممثلي القطاعات الخدمية المعنية بالمحافظة، ووجه محافظ مطروح بعمل نشرة دورية بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والتوعية للمواطنين.



كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة مشروعك بداية من 2015 وفق البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك لتمويل مشروعات الشباب والتي بلغت 90 مشروع بتمويل نحو 4 ملايين بمطروح، والتأكيد على أهمية فتح مزيد من مقرات المشروع بمدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، وعمل التوعية اللازمة مع استعراض لنماذج المشروعات الناجحة.