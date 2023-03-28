شركة البحر الأحمر السعودية تعقد شراكة لإطلاق منتجع «روزوود أمالا»

عقدت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، الشركة المطوّرة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، شراكة مع فنادق ومنتجعات "روزوود" الرائدة عالميا، لإطلاق منتجع "روزوود أمالا".

وأعرب الرئيس التنفيذي لـشركة البحر الأحمر الدولية جون باجانو، عن فخره بعقد هذه الشراكة مع فنادق ومنتجعات "روزوود"، مبينا أن منتجع "روزوود أمالا" يحظى بموقع جغرافي فريد، عند نقطة التقاء البحر باليابسة، حيث يحيط به رابع أكبر حيد مرجاني في العالم من جهة، وجبال منطقة تبوك الخلّابة من الجهة الأخرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.

ونقلت "واس" عن جون باجانو، قوله إن منتجع "روز وود أمالا" المصمم بدقة متناهية من خلال دمج تفاصيل الهندسة المعمارية مع المناظر الطبيعية الخضراء، وروعة ساحل البحر الأحمر يحتوى على 110 غرف وأجنحة مجهزة بالكامل، و25 من الوحدات السكنية، متابعا بالقول إن المنتجع سيقدم مجموعة من تجارب الطهي المميزة، بما في ذلك المطاعم الفاخرة والمطاعم المختصة.

يذكر أن "أمالا" تقع ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وتمتد على مساحة 4155 كيلومترا مربعا، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ونظم بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام.

وتجرى المرحلة الأولى من مشروع أمالا التي تركز على المخطط الرئيس لـ"تربل باي"، ومن المقرر أن تستقبل أولى ضيوفها في عام 2024 وتتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد عن 1200 غرفة فندقية، وتم إرساء أكثر من 300 عقد حتى الآن بقيمة تزيد على 6.6 مليارات ريال، وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقا، وحوالي 900 وحدة سكنية وشققا وفللا سكنية فاخرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

وستكون الاستدامة وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني، هي الركيزة الأساسية في الوجهة، حيث سيشغل كامل الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، كما ستتم مراعاة عدم ترك أي آثار كربونية، مع العمل على تحقيق مبدأ صفر نفايات، أثناء مراحل التطوير والتشغيل.