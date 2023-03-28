رئيسة مجلس النواب التشيكي: عازمون على الوقوف إلى جانب تايوان

قالت رئيسة مجلس النواب التشيكي، ماركتا بيكاروفا أداموفا، التي تزور تايوان حاليا على رأس وفد من 160 عضوا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها عازمة على الوقوف إلى جانب تايوان من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية.

وأكدت أداموفا، في خطابها أمام النواب التايوانيين، باللغة التشيكية عبر مترجم، أن الشعب الأوكراني لا يزال يقاتل من أجل الحرية والأمان لبقية العالم، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن قضيتي تايوان التشيك متشابكتان، مضيفة: "مسئوليتنا هي تعزيز الحرية والديمقراطية".

وأوضحت أداموفا، في كلمتها للشعب التايواني "نحن الآن معكم وسنكون معكم، ومهما كان الأمر، يساعد بعضنا البعض".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب التايواني، يو سي كون، إن زيارة أداموفا لا تظهر الحماية المتبادلة بين الديمقراطيات فحسب، بل تظهر أيضا نتيجة تعميق العلاقات الثنائية.

وأضاف يو سي كون، أنه في ظل توسع الاستبداد، إذا تم تعزيز الحرية والديمقراطية بشكل أفضل في أنحاء العالم، "لن يتنمر علينا أي بلد"، في إشارة إلى الترهيب الذي تمثله الصين لتايوان.

يشار إلى أنه في أغسطس 2020، وعلى الرغم من جائحة كورونا وحتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، زار رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل تايوان، وهو ما أدى إلى تسريع التعاون في مجالات الأعمال والتكنولوجيا.

وبدأت أداموفا زيارتها لتايوان يوم السبت الماضي، حيث وصلت على رأس وفد كبير من النواب والمسئولين وممثلي الأوساط الأكاديمية والشركات، وتستغرق الزيارة 5 أيام.

وكان الوفد هو الأكبر في تاريخ العلاقات التايوانية التشيكية، وأيضا أكبر وفد من جمهورية التشيك يسافر إلى أي مكان في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية.