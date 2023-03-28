المعارضة التركية: ترشح أردوغان في الانتخابات المقبلة غير دستوري

أعربت عدة أحزاب معارضة تركية، عن اعتراضها على ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان مجددا في الانتخابات المقبلة، وذلك وفقا لما قاله أحد الأحزاب اليوم الثلاثاء.

وقال حزب ديفا المعارض إن ترشح أردوغان لمنصب الرئيس مجددا أمر غير دستوري، حيث إنه شغل المنصب بالفعل فترتين.

وتجرى تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو المقبل.

وتقول المعارضة إن أردوغان، الذي تم انتخابه لمنصب الرئيس أول مرة عام 2014، ثم مجددا عام 2018، يمكنه الترشح لفترة رئاسة ثالثة وفقا للدستور في حال دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات جديدة.

وأكد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد ما يمنع ترشح أردوغان.

وكان قد تم انتخاب أردوغان خلال عام 2018 ليكون أول رئيس يتم انتخابه في ظل نظام رئاسي جديد بعد إجراء تعديل دستوري، لذلك تقول الحكومة إن فترات الرئاسة السابقة لا تُحسب.