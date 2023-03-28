الأمم المتحدة: 1070 شاحنة مساعدات دخلت شمال غربي سوريا تلبية لاحتياجات متضرري الزلزال

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة ووكالاتها تمكنت من إدخال أكثر من 1070 شاحنة إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير في سياق استجابتها عبر الحدود من تركيا لتلبية احتياجات المتضررين.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك" إن موظفي الأمم المتحدة أكملوا حتى الآن 37 مهمة عبر الحدود في شمال غرب سوريا منذ أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى إدلب بعد أيام من الزلزال.. مضيفا: "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، نواصل المساعدة في إزالة الأنقاض مع شركائنا في المجال الإنساني، كما قدمنا الدعم الفني للجان تقييم الأضرار في محافظات إدلب وحلب واللاذقية".



وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه حتى الآن، أجرت الأمم المتحدة وشركاؤها تقييمات السلامة لما يقرب من 3700 مدرسة وأنشأت ثمانية أماكن تعليمية مؤقتة في الملاجئ والمراكز المجتمعية، كما قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها 185 ألف وجبة جاهزة للأكل و785 ألف وجبة ساخنة للمتضررين من الزلازل.