بولندا تدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة ضد بيلاروس

دعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود جديدة على بيلاروس، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستنشر أسلحة نووية على أراضيها.



وقال مورافيتسكي، إنه يجري محادثات يومية مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن فرض مجموعة عقوبات أكثر صرامة على بيلاروس، لكنه لم يفصح عن تفاصيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد رئيس الوزراء في إيجاز صحفي مع نظيره الروماني نيكولاي سيوكا في بوخارست، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البولندية تدرس أيضا "ما إذا كان يتعين علينا في إطار علاقاتنا الثنائية فرض عقوبات على النقل" من بيلاروس.



ومنع الاتحاد الأوروبي تصدير السلع والتكنولوجيا التي يمكن أن يستخدمها الجيش البيلاروسي، لمعاقبة مينسك على تورطها في الحرب الروسية الأوكرانية.



كما استهدفت العقوبات الأوروبية أفرادا من بيلاروس يساعدون في الحرب الروسية الأوكرانية.