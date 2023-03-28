تونس والنمسا يبحثان الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مع وفد من قطاع البترول في النمسا، الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، وسفيرة النمسا لدى تونس ايلا كروس نوسبومر.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، خلال اللقاء اليوم الاثنين، على أهمية مشروعات الطاقة ودورها في تعزيز الاستثمار، وتطوير الاقتصاد الوطني والنهوض بالتنمية الجهوية.

من جانبه، أكد الوفد النمساوي، برئاسة النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة الشركة النمساوية للأنشطة البترولية، ماريا ميترماير، على الإمكانات التي توفرها تونس، إلى جانب كفاءة اليد العاملة التونسية، معربًا عن رغبة الشركة في تطوير نشاطها في تونس عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ولافتًا إلى أن الشركة تستثمر في تونس منذ أكثر من 50 سنة.