 بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. لويس دياز يعود لتدريبات ليفربول - بوابة الشروق
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بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. لويس دياز يعود لتدريبات ليفربول

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:09 م

عاد الكولومبي لويس دياز، للمشاركة في تدريبات ليفربول الإنجليزي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وأشارت صحيفة «تايمز» البريطانية أن دياز دخل في المران الجماعي للفريق مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات، عقب تماثله الشفاء الكامل من الإصابة التي تعرض لها خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الكولومبي قد تدريب مع لاعبي أكاديمية الريدز، قبل أيام من عودته للمران الجماعي للفريق الأول.

وغاب لويس دياز عن الملاعب قرابة الـ5 أشهر بعد أن تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال شهر أكتوبر الماضي وقام بإجراء عمليه جراحية في ديسمبر الماضي بعد أن تفاقمت الإصابة.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 ويفصله 7 نقاط عن الدخول إلى المربع الذهبي وحسم بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


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