الهند: مثول رجل العصابات البرلماني عتيق أحمد أمام المحكمة في قضية مقتل شاهد رئيسي

من المقرر أن يمثل رجل العصابات الذي كان تحول للسياسة عتيق أحمد وشقيقه خالد عظيم، المعروف باسم أشرف، أمام محكمة محلية في مدينة براياجراج (الله أباد) بولاية أوتار براديش، بعد إحضارهما إلى سجن نايني، إثر رحلات طويلة وشاقة عبر البر من سجنين منفصلين وسط مخاوف من أن يتعرض البرلماني السابق بحزب "سامجوادي" لعملية اغتيال في أثناء نقله النقل.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إن مثول عتيق أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، يأتي في إطار قضية اختطاف أوميش بال في عام 2006، والذي كان الشاهد الرئيسي في قضية قتل راجو بال العضو بحزب "بهوجان ساماج"، وقتله بالرصاص داخل منزله بمدينة براياجراج الشهر الماضي، في هجوم تردد أنه من تدبير الشقيقين.

ورجحت الوكالة، صدور حكم اليوم.

وأضافت أن موكب سيارات الشرطة الذي أحضر عتيق أحمد من سجن سابارماتي بمدينة أحمد أباد نحو الساعة 0530 مساء تبعته سيارات تقل طواقم شبكات تلفزيونية، وشقيقته عائشة نوري، وفريق الدفاع عنه.