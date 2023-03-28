رومانيا وبولندا تطلبان من الاتحاد الأوروبي مساعدتهما في تتبع الحبوب الأوكرانية

تعتزم كل من رومانيا وبولندا، أن تطلبا من المفوضية الأوروبية، مساعدتهما في تتبع الحبوب الأوكرانية، بهدف تجنب إغراق أسعارها، الذي من شأنه أن يضر بالمزارعين المحليين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تشيوكا قوله في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء، في بوخارست مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي: "نحتاج إلى مناقشة الآليات مع المفوضية لتحديد تتبع الصادرات من أوكرانيا، وبالطبع، وجهاتها النهائية، بهدف تجنب صفقات المضاربة".

وكانت الدولتان المتاخمتان لأوكرانيا، سهلتا في العام الماضي، بصورة مشتركة، أكبر قدر من صادرات الحبوب من الدولة التي تعاني ويلات الحرب.

ويشار إلى أن العرض الإضافي للحبوب، تسبب في الضغط على المزارعين، ما أدى إلى خفض الأسعار واستغلال مساحات التخزين.